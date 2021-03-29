Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimci İrem Karamete'ye tebrik
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Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimci İrem Karamete'ye tebrik

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimci İrem Karamete'ye tebrik

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli eskrimci İrem Karamete için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli eskrimci İrem Karamete için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Grand Prix'de gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota almayı başaran milli sporcumuz İrem'i kutluyorum. Elde ettiği 8'incilikle Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki en iyi Grand Prix derecesinin de sahibi olan milli sporcumuz göğsümüzü kabarttı. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarılar gençlerimize de büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, İrem Karamete'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimci İrem Karamete'ye tebrik
Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimci İrem Karamete'ye tebrik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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