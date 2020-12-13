Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik mesajı

13.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:15
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, altın ve bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, gençlerde gümüş ve bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer ile...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, altın ve bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, gençlerde gümüş ve bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer ile 2 bronz madalya kazanan Bora Tarhan'ı kutladı.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, altın ve bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan gençlerde gümüş ve bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer ile 2 bronz madalya kazanan Bora Tarhan'ı yürekten kutluyorum. Milli cimnastikçilerimiz, son dönemlerde yakaladıkları başarı grafiğini yükselterek yollarına devam ediyorlar. Ev sahipliğimizde düzenlenen bu önemli şampiyonada tarihi bir başarı elde ederek bizleri gururlandıran sporcularımızın, başarısında emeği geçen başta aileleri olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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