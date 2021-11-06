Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Kerem Özmen'e tebrik - Haberler Spor
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Kerem Özmen'e tebrik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Kerem Özmen'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Özmen'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Özmen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sırbistan'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63.5 kiloda ülkemizi temsil eden Kerem Özmen, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. 19 yaşındaki Milli boksörümüzü gönülden tebrik ediyor, gelecek organizasyonlarda kendisine başarılar diliyorum."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

 Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.
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