Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Tuğba Danışmaz'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Tuğba Danışmaz'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Tuğba Danışmaz'a tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 14,09 metre ile Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu olan Tuğba Danışmaz'ı yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Tuğba Danışmaz'ın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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