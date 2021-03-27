Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Ayşe Tekdal'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Ayşe Tekdal'a tebrik

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Ayşe Tekdal'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda kadınlar 20 kilometre yürüyüş dalında 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli atlet Ayşe Tekdal'ı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda kadınlar 20 kilometre yürüyüş dalında 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli atlet Ayşe Tekdal'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli atletimiz Ayşe Tekdal, Antalya'da düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda kadınlar 20 km yürüyüş dalında 1.30.12'lik derecesiyle olimpiyat barajını geçti ve Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazandı. Milli sporcumuzu bu değerli başarısından dolayı tebrik ediyor, olimpiyat oyunlarında kendisine başarılar diliyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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