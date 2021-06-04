Bakan Kasapoğlu'ndan Mete Gazoz'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, klasik yay erkekler kategorisinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Milli Okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, klasik yay erkekler kategorisinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Milli Okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, klasik yay erkekler kategorisinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Milli Okçu Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle klasik yay erkekler kategorisinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Milli Okçu Mete Gazoz'u tebrik ediyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuza Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı