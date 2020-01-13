Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a "geçmiş olsun" telefonu
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Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a "geçmiş olsun" telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

13.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:50
Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu 'ı telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ı arayarak, sakatlığı ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, milli futbolcuya sakatlığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kasapoğlu, Merih Demiral'a bir an önce sağlığına kavuşup, yeşil sahalara dönmesi temennisinde de bulundu.

Kaynak: AA
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