Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu