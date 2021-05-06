Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj : "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj : "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor"

Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj : 'En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükselirken, İstanbul'a giden son bileti Real Madrid'i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea oldu. 29 Mayıs günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak, "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullanarak İstanbul'a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu
Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Gökhan Gönül Fırat Aydınus Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj : "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 00:31:50. #1.16#

title