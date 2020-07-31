Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ön plana çıktığı, sevgi ve saygının çoğaldığı önemli günlerdir. Ayasofya Camii'ne olan vuslatımızın gerçekleşmesi gibi sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, sağlık dolu nice bayramlar diliyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA