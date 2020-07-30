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Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
30.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:19

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Bayramlar, insani değerlerin canlandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, toplumsal hayatımıza sevgi ve saygının hakim olduğu müstesna günlerdir. Millet olarak bu beklenti ve heyecanla bir Kurban Bayramı'nı daha huzur ve mutlulukla kutlamaya hazırlanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bu yıl salgın nedeniyle bütün insanlığın daha önce yaşanmamış bir süreci tecrübe ettiğini ve bu zor sınavın altından başarıyla kalkmak için mücadele verdiğini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kucaklaşma günleri olan bayramlarımızın ihtiva ettiği anlamı ve taşıdığı değeri her zamankinden daha fazla hissediyoruz. İnşallah millet olarak birbirimize kenetlenerek bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Hamdolsun ki Türkiye, sahip olduğu zengin imkanlar sayesinde pandemi sürecinin zorluklarını bugüne kadar başarıyla geride bıraktı. Biliyoruz ki bugünün başarıları, yarınların inşasında en büyük gücümüz, dayanağımız olacaktır. Bu yolda vicdan ve merhamet timsali olan, cesur, çalışkan ve insani değerlere sonuna kadar bağlı olan gençliğimize yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Gençlerimiz taşıdıkları emanetin bilincinde olarak aileleri ile ülkemiz başta olmak üzere bütün insanlığın huzuru mutluluğu için kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeye, okumaya, öğrenmeye ve üretmeye devam etmektedir."

Bakan Kasapoğlu, bakanlığın, sahip oldukları potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için gençlerin en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Bu vesileyle gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık, mutluluk, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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