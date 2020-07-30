Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, insani değerlerin canlandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, toplumsal hayatımıza sevgi ve saygının hakim olduğu müstesna günlerdir.Millet olarak bu beklenti ve heyecanla bir Kurban Bayramı'nı daha huzur ve mutlulukla kutlamaya hazırlanıyoruz.Bu yıl pandemi nedeniyle bütün insanlık daha önce yaşanmamış bir süreci tecrübe ediyor ve bu zor sınavın altından başarıyla kalkmak için mücadele veriyor. Bu süreçte kucaklaşma günleri olan bayramlarımızın ihtiva ettiği anlamı ve taşıdığı değeri her zamankinden daha fazla hissediyoruz.İnşallah millet olarak birbirimize kenetlenerek bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız.Hamdolsun ki Türkiye, sahip olduğu zengin imkanlar sayesinde pandemi sürecinin zorluklarını bugüne kadar başarıyla geride bıraktık.Biliyoruz ki bugünün başarıları, yarınların inşasında en büyük gücümüz, dayanağımız olacaktır.Bu yolda vicdan ve merhamet timsali olan, cesur, çalışkan ve insani değerlere sonuna kadar bağlı olan gençliğimize yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Gençlerimiz taşıdıkları emanetin bilincinde olarak aileleri ile ülkemiz başta olmak üzere bütün insanlığın huzuru mutluluğu için kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeye, okumaya, öğrenmeye ve üretmeye devam etmektedir.Gençlik ve Spor Bakanlığımız, sahip oldukları potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için gençlerimizin en büyük destekçisi olmayı sürdürecektir.Bu vesileyle gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık, mutluluk, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: DHA