Bakan Kasapoğlu'ndan Kocaelispor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 sezonu Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 sezonu Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve ülkemizin köklü kulüplerinden Kocaelispor ile Sakaryaspor'un karşılaştığı 2020-2021 sezonu Misli.com 2. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kutluyorum. Sakaryaspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar