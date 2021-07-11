Bakan Kasapoğlu, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İki yıllık büyük hasretin ardından kavuştuğumuz ve bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Üç gün boyunca er meydanında gerçekleştirdikleri epik mücadeleler ile izleyenlere Türk pehlivanlarının heybetini gösteren tüm yiğitlerimizi tebrik ediyorum. Kel Aliço'nun, Koca Yusuf'un, Adalı Halil'in, Kurtdereli Mehmet'in emanetini bir kültür mirası olarak görüyor ve bu mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er