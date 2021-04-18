Bakan Kasapoğlu'ndan Kayra Sayit'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kilo finalinde altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Kayra Sayit'i kutluyorum. Milli sporcumuz, uluslararası arenada gösterdiği başarılı performansıyla ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzun ülkemiz adına daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı