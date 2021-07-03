Bakan Kasapoğlu'ndan Karşıyaka'ya stat müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü'ne yaptığı ziyarette, yarım kalan Karşıyaka Stadı için belediyelerle ortak protokol imzalayıp stadın bir an önce tamamlanacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü'ne yaptığı ziyarette, yarım kalan Karşıyaka Stadı için belediyelerle ortak protokol imzalayıp stadın bir an önce tamamlanacağını söyledi.

İzmir'de inşaatı devam eden Alsancak Stadında incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Çiğli'de bulunan Selçuk Yaşar Tesislerine gelen Bakan Kasapoğlu'nu Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı karşıladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da bulunduğu ziyaretti kısa bir toplantı yapan Bakan Kasapoğlu, ziyaret sonunda yarım kalan Karşıyaka Stadı ile ilgili müjdeyi verdi.

İzmir'deki spor yatırımlılarına çok önem verdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Göztepe stadını tamamlamıştık, Alsancak Stadı da tamamlanma noktasına geldi. Kamuoyu yaşanan süreçleri takip ediyor. Gelinen nokta itibariyle Bakanlık olarak bu süreçte işbirliği noktasında hep birlikte gerçekleştirmek için karar aldık. Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü ile birlikte yapacağımız ortak protokolle stadın tamamlanıp Karşıyaka camiasıyla buluşması için kararı aldık. Protokolün ve tahsis sürecinin tamamlanıp stadın bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Tüm milletvekillerimize ve yerel yöneticilere teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra tesislerden ayrıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı