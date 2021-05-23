Bakan Kasapoğlu'ndan Karate Milli Takımı'na tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Karate Milli Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Karate Milli Takımı'na tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Karate Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Karate Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, Porec kentinde yapılan 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda üst üste dördüncü kez ilk sırayı alan Karate Milli Takımı'nı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında şampiyon olurken 4 altın madalya kazanan millilerimizin, bu sene 6 altın madalya alarak rekor kırması bizleri hem mutlu etmiş, hem de Türk sporuna yaptığımız yatırımların geri dönüşünü görmek ziyadesiyle gururlandırmıştır. Sporcularımızın önümüzdeki sene Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 56. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda da bu başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyorum. Bu başarıda büyük emeği olan Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini icra ederken, 19 Nisan'da Hakk'a yürüyen Esat Delihasan kardeşimi de tekrardan rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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