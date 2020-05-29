Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlaması Açıklaması
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Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlaması Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlaması Açıklaması
29.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:30

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlık himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi etkinliğine katılan tekneleri Sarayburnu'nda selamlayan Kasapoğlu, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İstanbul için çok önemli bir günü kutladıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu kutlu şehri bize armağan eden, emanet bırakan o güzel komutan ile askerlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum. 567 yıl önceki kutlu çaba ve onun sonucunda gerçekleşen fetih, dünyada farklı bir anlayışın kapılarını açan önemli bir milattır. Hem bizim tarihimizde hem dünya tarihinde hem de medeniyet anlayışında önemli bir aşamadır. O yüzden bu ruhun, bu anlayışın, bu kutlu yıl dönümün her yıl coşku, heyecan, bilinç ve şuurla idrak edilmesi bizler için çok önemlidir. Bu anlamlı heyecana ortak olan tüm halkımıza, gençlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi etkinliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nden tekneleri selamlamasıyla başladığını belirterek, "Bu özel günde bizleri her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayan, varlığıyla anlam katan, onurlandıran Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Tabii ki fethin anlamı ve ruhu hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Bugünün gençleri ve yöneticileri olarak taşıdığımız bu şanlı emaneti yine yarınlara, gençlerimize en güzel şekilde bırakacağız. Onlar da bu çıtayı her geçen gün yükselterek, yukarılara taşıyarak ilelebet payidar kılacak." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamaların olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kısıtlamalara rağmen hamdolsun aynı coşku ve heyecanı hissetmenin ayrı bir sevincini de yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Fetih bizim kültürümüzde ve anlayışımızda, imar etmek, ileriye götürmek, medeniyet inşa etmek demektir. Bununla birlikte gönülleri fethetmek demek. Fetih ruhu, hem bir gönül fethini ortaya koyan hem de geldiği şehre ilerleme ve medeniyet götürme noktasında çok farklı boyutlarıyla hizmet anlayışını ortaya koyan bir ruh. Ben özellikle yarınların Türkiye'sinin öncüsü olan gençlerimizde bu ruhu, heyecanı ve bilinci görmenin mutluluğunu da yaşadığımı belirtmek istiyorum. Her alanda öncü gençleri yetiştirme adına, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, her türlü imkanı ortaya koymanın gayreti içerisindeyiz. Gençler bizim en büyük gururumuz ve en büyük güvencemiz."

Türkiye'nin 2019 yılında sporda çok ciddi başarılar elde ettiğini anlatan Kasapoğlu, "Bu başarılar öncü başarılar. Yarınların daha büyük başarılarının müjdecisi. İnşallah çıtayı her gün daha yukarı koymanın gayreti içinde olacağız. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak İstanbul'da birçok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul'da başlatmış olduğu hizmet seferberliğini, farklı bir ruhu başlattığı dönemi hep birlikte biliyoruz. İstanbul'da doğan ve büyüyen bir vatandaş olarak, İstanbul'un çok önceki hallerini de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yönetimindeki durumunu da çok iyi biliyorum. O hizmet anlayışının inşallah İstanbul için Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla devam edeceğini de ifade etmek istiyorum. Gerek İstanbul gerek ülkemizin tüm beldelerini imar etme, gönüller fethetme ve gençlerimizle yarınlara yürüme adına umutlu olduğumuzu ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın da katıldığı etkinlikte, mehter takımı konser verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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