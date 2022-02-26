Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası halka aleti finalinde 14.733 puanla altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Elde ettiği altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran İbrahim Çolak'ın başarılarının devamını diliyorum. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor

İbrahim Çolak, Altın Madalya, Dünya Kupası, Cimnastik, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title