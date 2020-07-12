Bakan Kasapoğlu'ndan Hatayspor'a tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "TFF 1'inci Lig şampiyonu olarak 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Hatayspor camiasını yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen başta futbolcuları, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve Hataylı kardeşlerimi tebrik ediyor; yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor kulübüne başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA