Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme

30.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:24

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stattaki incelemelerinin ardından programına İskenderun ilçesinde devam etti.

Kaynak: DHA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Stadın drone ile çekilen görüntüsüBakan Kasapoğlu'nun stada gelişi- Bakan Kasapoğlu'nun stat inşaatında inceleme yapmasıBakan Kasapoğlu'nun yetkililerden bilgi almasıStat inşaatından görüntüler- Bakan Kasapoğlu'nun stattan ayrılması