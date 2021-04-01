Bakan Kasapoğlu'ndan Hasan Akkuş'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hasan Akkuş'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hasan Akkuş'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Federasyon Başkanlığı'na seçilen Hasan Akkuş için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Halter Federasyonu başkanlığına seçilerek bizleri gururlandıran Hasan Akkuş'u tebrik ediyorum. Türk sporunun uluslararası alanda temsili noktasında bu değerli görevlerin artmasını temenni ediyor, Hasan Akkuş'a yeni görevinde başarılar diliyorum. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı