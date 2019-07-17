Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 10 bin pota müjdesi

Gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önce gençlerle kıyasıya bir maç yaptı. Ardından "Yer gösterin pota yapalım" anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaralı gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmedi. Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'nda gençlerle buluşarak basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, maçın ardından da "Yer gösterin pota yapalım" anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi. Bir süredir gençlerle ve sporcularla beraber olabilmek adına çalışmalarını bakanlığına bağlı spor tesisi ve gençlik merkezlerinde yürüten Bakan Kasapoğlu, bugün de rutin çalışmalarını sürdürmek için bakanlıktaki makamı yerine Ümitköy Spor Kompleksi'ni seçti. Bakan Kasapoğlu, günlük görüşmelerini de kişisel sosyal medya hesabından "Bugün, günlük çalışma programımız için mekan olarak Ümitköy Spor Kompleksimizi seçtik. İnsan odaklı spor politikamız çerçevesinde, gençlerimiz ve sporcularımızla tesislerimizde daha sık beraber olmaya gayret göstereceğiz" açıklamasıyla paylaştı ve mesajının sonuna da "#GençlerNeredeBizOrada" etiketi ekledi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA