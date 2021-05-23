Bakan Kasapoğlu'ndan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formasıyla mücadele eden milli sporcumuz Cansu Bektaş, dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Kadınlar 45 kiloda, ortaya koyduğu üstün performansla 3 altın madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçenlere, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu