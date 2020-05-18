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Bakan Kasapoğlu'ndan, Galatasaray Başkanı Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mide kanaması geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu'ndan, Galatasaray Başkanı Cengiz'e geçmiş olsun telefonu
18.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:16

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mide kanaması geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak ailesine ve Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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