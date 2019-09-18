Bakan kasapoğlu'ndan galatasaray'a 'başarı' mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.
18.09.2019 18:04
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray. #YolunSonuİstanbul."
Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray. #YolunSonuİstanbul."
Kaynak: DHA