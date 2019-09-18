Bakan kasapoğlu'ndan galatasaray'a 'başarı' mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

18.09.2019 18:04
Bakan kasapoğlu'ndan galatasaray'a 'başarı' mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi. 
Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray. #YolunSonuİstanbul."


Kaynak: DHA
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