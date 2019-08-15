Bakan Kasapoğlu'ndan 'futbol sezonu' açılış mesajı

15.08.2019 21:47

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak olan Spor Toto Süper Lig ve TFF Birinci Lig öncesinde bir açılış mesajı yayımladı.

Bütün takımlara başarılar dileyen Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hafta sonu başlayacak 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ile TFF Birinci Lig'in tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim. Yeni sezonda en büyük dileğim, çatışma ortamı, yakışık almayan karşılıklı ithamlar ve gerilimle geçen süreçler değil, sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasıdır. Dolayısıyla, sevgi, saygı, dostluk ve fair play çerçevesinde, mücadeleci ve heyecanlı bir sezon geçirmemiz en büyük dileğimizdir. 2019-2020 sezonunun, Süper Lig'e adını veren, ülkemiz futbolunun efsanelerinden rahmetli Cemil Usta'nın adına yakışır bir şekilde sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçeceğine yürekten inanıyorum. Unutmamalıyız ki ayrı durursak bir elin parmakları oluruz. Beraber olursak yumruk olur, daha güçlü oluruz. Türk futbolunun ve Avrupa'nın önemli ligleri arasında yer alan Süper Lig'in marka değerinin daha yüksek seviyelere gelebilmesi ancak ve ancak bu bütüncül yaklaşımda mümkün olacaktır. Hedeflerimiz büyük, hayallerimiz büyük ve her şeyden önemlisi hepimiz Türkiye'nin potansiyelini biliyor, ona inanıyoruz. Birlik ve beraberlik ortamının Türk futbolunu daha ileriye götüreceğine dair inancım tamdır. Bu vesileyle, başta Süper Lig ve TFF Birinci Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA