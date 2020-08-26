Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması: "Biz uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden...
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Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması: "Biz uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden...

Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması: "Biz uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz" Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Erzincan'da Formula 1 ile ilgili açıklamada bulunarak, "Biz uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden değil talep edilen...

26.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:26

Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması: "Biz uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz"

ERZİNCAN - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Erzincan'da Formula 1 ile ilgili açıklamada bulunarak, "Biz uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Havayoluyla Erzincan'a gelen Bakan Kasapoğlu, havalimanında karşılandı. Buradan Ergan Dağına çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi Gezisi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi yapılacak yerde incelemede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'na Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun eşlik etti.

Ergan Dağında Formula 1 ile gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Spor, ülkemizin dönüşümünü en güzel şekilde yansıtan alanlardan. Türkiye bundan böyle bu süreç itibarıyla organizasyonlarda talep eden değil talep edilen, aranan ülke konumuna geldi. Bu hakikaten çok önemli bir aşama. Ülkemizin dört bir yanı, pek çok alanda, pek çok branşta mükemmel tesislerle donanmış durumda. Pek çok organizasyona da en güzel şekliyle ev sahipliği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yıl çok önemli organizasyonlar vardı, malum pandemi süreci bunları erteletmek zorunda bıraktı ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah bu organizasyonları en güzel şekliyle ev sahibi olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Formula İstanbul Park bu anlamda Cumhurbaşkanımızın çok önceden bu işi sahiplenmesiyle gelinen süreç. Tekrar İstanbul'un ev sahibi olması bu anlamda tabii ki mutluluk verici tabii ki çok heyecan verici. Bunu da inşallah en güzel şekliyle, Türkiye olarak, İstanbul olarak gerçekleştireceğiz. Bunun ben hem ülkemiz açısından hem Formula ailesi açısından sevindirici olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak spor turizmi bizim için önemli başlıklardan bir tanesi. Bununla ilgili çok ciddi bir çalıştayı geçtiğimiz yıl düzenledik ve bununla ilgili yine Erzincan'ımızda kış sporlarıyla ilgili bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. Burayı da spor turizmi destinasyonlarından biri haline getireceğiz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması: 'Biz uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden...

Kaynak: İHA

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