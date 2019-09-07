Bakan kasapoğlu'ndan filenin sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

07.09.2019 21:56
Bakan kasapoğlu'ndan filenin sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA
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