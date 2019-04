Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden ipi göğüsleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şahin, makamında ağırladığı Bakan Kasapoğlu'na yakalaşık 1 milyon gencin yaşadığı Gaziantep'te spor alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tekrar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bakan Kasapoğlu'na spor alanında yapılan yatırımlardan bahseden Fatma Şahin, bu yöndeki çalışmaların da artarak devam edeceğini vurguladı. Fatma Şahin'i yeni dönemi için tebrik eden ve başarı dileklerinde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Öncelikle ben Fatma Şahin bakanımıza yeni dönemi için hayırlı olsun demek istiyorum. Başarılarla geçen bir dönemin ardından halkımızın teveccühü ile kendisi ve ekibi tekrar göreve başladılar. Rabbim hayırlı etsin ve muvaffak kılsın inşallah. Bizler Gaziantep için her zaman hizmete hazırız. Geçtiğimiz ayda yaklaşık 150 milyon liralık sportif yatırımı kapsayan proje paketi başkanımız ve valimizle birlikte imzaladık. Bu yatırımların bir kısmının ihalesinin tamamlandığını gördüm. Gaziantep sadece ülkemizin değil, bölgenin spor marka şehri olacak, sportif kalkınmanın sembolü olacak. Gaziantep, gençlik potansiyeli açıdan, genç nüfusu bakımından bir hazineye sahip bir şehrimiz. Gençliğimizin derinliğini ortala çıkarmak amacıyla yarınlara daha güçlü hazırlamak, buradan şampiyonlar çıkarmak, belediyemizle valiliğimizle sivil toplum kuruluşlarıyla milletvekillerimizle hep birlikte el ele vereceğiz, çıtayı daha yukarılara taşıyacağız." dedi.

"Birlikte önemli spor yatırımları yapacağız"

Ziyarette açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin genç nüfusuyla spor başkenti olma noktasında emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Sizin desteğinizle şehirde spor altyapısına yönelik çalışmalarımız büyük bir ivme kazandı. 15 yüzme havuzu, 10 spor salonunun ihalesini yaptık. Spor okulları kuracağız dedik ve yapılacak her adımı her noktayı, hem amatörde hem de profesyonelde planlayarak bir yol haritası belirledik. 31 Mart seçim kampanyasında gençlik ve spor üzerine odaklandık. 'Sporuyla Yükselen Gaziantep' diyerek genç dostu, sporcu dostu bir şehir olmak dileğiyle hem kendi yaptıklarımız, yapacaklarımız hem de sizinle yapacaklarımızı beyannamemize koyduk. Halkımız, çok büyük memnuniyet duydu, onlar için büyük bir moral ve motivasyon oldu. Proje ve hizmet odaklı çalışmalarımız seçim sandıklarına yansıdı. Şahsım ve şehrim adına yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Şahin'den Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik

Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı vereceklerini de açıklayan Şahin, "Sizi de önümüzdeki ay toplanacak belediye meclisinde fahri hemşehrimiz olarak ilan edeceğiz ve bunun için bir berat hazırlayacağız. İnşallah onu da güzel bir şölenle taçlandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: İHA