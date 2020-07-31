Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e tebrik mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig play-off finalinin ardından Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig play-off finalinin ardından Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Fatih Karagümrük'e önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. TFF 1. Lig'de ve play-off final müsabakalarında sergilediği başarılı mücadelesinden dolayı da Adana Demirspor'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA