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Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig Play-Off final müsabakasının ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e tebrik mesajı
31.07.2020 00:25 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:49

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig Play-Off final müsabakasının ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig Play-Off  final müsabakasının ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF 1. Lig play-off  finalinde Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fatih Karagümrük'e önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. TFF 1. Lig'de ve play-off  final müsabakalarında sergilediği başarılı mücadelesinden dolayı da Adana Demirspor'a teşekkür ediyorum"


Kaynak: DHA

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