Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15'incisi düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA