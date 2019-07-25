Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA