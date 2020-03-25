Bakan Kasapoğlu'ndan "evde kal" çağrısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı. Kaynak: AA