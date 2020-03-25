Bakan Kasapoğlu'ndan "evde kal" çağrısı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.
25.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:00
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.
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Kaynak: AA