Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübüne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübünü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübünü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen Ampute Futbol 2020-2021 Sezonu Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübünü kutluyorum. Ligde yer alan tüm takımlarımızı da gösterdikleri centilmence mücadeleden dolayı ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar