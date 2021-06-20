Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübüne tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübüne tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübüne tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübünü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübünü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen Ampute Futbol 2020-2021 Sezonu Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübünü kutluyorum. Ligde yer alan tüm takımlarımızı da gösterdikleri centilmence mücadeleden dolayı ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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