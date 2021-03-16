Bakan Kasapoğlu'ndan Erhan Önal için taziye
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Bakan Kasapoğlu'ndan Erhan Önal için taziye

16.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:51
Bakan Kasapoğlu'ndan Erhan Önal için taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Galatarasay ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal için taziye dileklerinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Galatarasay ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal için taziye dileklerinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Galatarasay ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, Galatarasay'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat haberinin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporunun efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna ve Galatasaray Kulübü'ne önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Galatasaray Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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