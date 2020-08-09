Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Gönlüşen için taziye mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu uzun süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu uzun süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim." (İHA) Kaynak: İHA