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Bakan Kasapoğlu'ndan Ekaterina Atalık'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

28.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:36
Bakan Kasapoğlu'ndan Ekaterina Atalık'a tebrik

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın başkenti 'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı kutluyorum. Elde ettiği madalya ile bizleri gururlandıran Ekaterina Atalık'a başarılarının devamını diliyorum. Yarın başlayacak olan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar diliyorum."


Kaynak: DHA
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