Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak'a tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya kazanan Derin Toparlak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya kazanan Derin Toparlak'ı tebrik etti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Derin Toparlak için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 1500 metre su üstünde 12: 38: 27'lik derecesiyle şampiyon olan Derin Toparlak'ı kutluyorum. Ülkemizin büyükler paletli yüzmedeki ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Derin Toparlak'ın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli Sporcumuzun dünya şampiyonluğunda emeği geçenleri de tebrik ediyor, Derin Toparlak'a başarılarının devamını diliyorum." 

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
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