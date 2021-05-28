Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puanla altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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