Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Derin Toparlak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazanan milli sporcu Derin Toparlak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazanan milli sporcu Derin Toparlak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 1500 metre su üstünde 12.38.27'lik derecesiyle şampiyon olan Derin Toparlak'ı kutluyorum. Ülkemizin büyükler paletli yüzmedeki ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Derin Toparlak'ın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun dünya şampiyonluğunda emeği geçenleri de tebrik ediyor, Derin Toparlak'a başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar