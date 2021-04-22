Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu boksör Büşra Işıldar'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar'ı tebrik etti.

Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya alan milli sporcuyu kutlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formasıyla mücadele eden milli sporcumuz Büşra Işıldar, dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanmış ve göğsümüzü kabartmıştır. Kazandığı çok değerli şampiyonluğu için Büşra kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılarına büyükler kategorisinde de devam edeceğine inandığım milli boksörümüzün yetişmesinde ve altın madalyanın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur