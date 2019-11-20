Bakan Kasapoğlu'ndan Çanakkale'ye müjde üstüne müjde

20.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:45

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çanakkale'ye 2 yüzme havuzu, 1 kapalı spor salonu ve 20 basketbol sahası kazandırılacağı müjdesini verdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine birtakım ziyaretler ve açılışlar yapmak için gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Gençlik Merkezi açılışında yaptığı konuşmada Çanakkalelilere müjdelerini sıraladı. Biga'ya 1 yüzme havuzu ve 20 basketbol sahası, Gelibolu'ya 1 yüzme havuzu ve Bozcaada'ya da 1 kapalı spor salonu kazandıracaklarını açıklayan Kasapoğlu, projelere 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayacaklarını duyurdu.

ÇANAKKALE'YE PEŞ PEŞE MÜJDELER

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'de de yüzme sporuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, müjdelerini tek tek sıralayarak, "Bu anlamlı törende ifade etmek istiyorum ki Biga'mızda maalesef an itibariyle olmayan havuzumuzu inşallah en kısa sürede Biga'mızın gençlerine, Biga'mızın yarınlarına müjdelemenin heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bununla birlikte Gelibolu özellikle triatlon sporcusu açısından çok potansiyeli güçlü bir beldemiz. Bu vesileyle Gelibolu'da da havuzu olmadığı bilgisini aldık. Bununla birlikte az önce Grup Başkanımızla ve arkadaşlarımızla konuştuk. Gelibolu'ya en kısa sürede havuz projemizi tamamlayacağımızı özellikle müjdelemek istiyorum. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla spor yapan bir toplum olmak durumundayız. Yarınların şampiyonlarını yetiştirmek için zihin olarak ve beden olarak sağlıklı bir toplum olmak için buna mecburuz. O yüzden sizlerden özellikle istirhamım gelin, bu spor tesislerini hep birlikte kullanalım. Engellerle karşılaşırsanız veya bir takım kısıtlamalara maruz kalırsanız lütfen bunları bize bildirin. Bizler de bu engelleri kaldırmak için sizlerin yanınızdayız. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki spor seferberliğimizde birçok branş var. Biz sadece birkaç branşı sporun odağına almıyoruz. Tüm branşları herkesin ilgisine göre yeteneğine göre, sevdiği, yapmaktan hoşlandığı branşları herkesin erişimine açmak için gayret gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi de basketbol. Değerli gençler basketbol seferberliği başlattık. 10 bin pota dedik ve az önce onun da kararını aldık. 20 tane basketbol alanını başta Biga'mız olmak üzere tüm Çanakkale'ye kazandırıyoruz. İlçelerimize basketbol seferberliğinde yine öncü bir belde olması için Biga'ya kazandırmanın, bunu planlamanın müjdesini sizlerle bu toplantı vesilesiyle paylaşmak istiyorum. Basketbolumuza, yarınlarımıza Biga'da Çanakkale'den yeni sporcular yetiştireceğimize inandığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buna ek olarak inşallah en kısa sürede Bozcaada'mıza da spor salonumuzu kazandırmanın müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

"ÇANAKKALE DESTANININ EN ÇOK YAŞANILAN BELDESİ BİGA'DIR"

Programda konuşan bir diğer isim ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dı. Çanakkale'de spora yapılan yatırımların önemine değinerek sözlerine başlayan Turan, "Çanakkale destanının en çok yaşanılan beldesi Biga'dır. Ama bakıyoruz ki Çanakkale destanının kahramanı hep gençler. Müziklere konu olmuş, türkülere konu olmuş gençler. 15 Temmuz destanı daha dün oldu tabiri caizse, yine kahramanlar gençler. Bir gencin ruhu bir ülkenin kaderi demektir. Gazi Mustafa Kemal de genç yaşta meydanlarda savaştı. Birçok lider genç yaşta bedel ödediğinden dolayı ülkesini dönüştürdü. Çanakkale'de de bir iddiamız var, gençlerle beraber omuz omuza yürümek istiyoruz" dedi.

Konuşmalar sonrası sembolik olarak fidan dikimi gerçekleştirildi ve ardından kurdele kesimiyle Biga Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Kurdele kesimi sonrası Gençlik Merkezi'nin içini gezen Bakan Kasapoğlu ve protokol heyeti, öğrenci ve öğretim üyeleri ile bir sure sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, Biga Gençlik Merkezi açılış töreni sonrası Biga Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği 'Ekonomi'ye Değer Katanlar' ödül törenine de katılarak Bigalı iş adamları ile bir araya geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA