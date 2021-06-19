Bakan Kasapoğlu'ndan Burak Elmas'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray Kulübünün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-Kırmızılı Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı