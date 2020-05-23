HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bakan Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım forması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ve bayram sevincini birlikte yaşamak için bin kişiye forma yediye etmek istediklerini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım forması
23.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:55

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ve bayram sevincini birlikte yaşamak için bin kişiye forma yediye etmek istediklerini ifade etti.Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, #BayramdaBirlikteyiz" etiketiyle Ramazan Bayramı mesajlarını beklediklerini kaydederken, "Mübarek ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ile bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevincimizi çoğaltmak, bugünlerin hatırasını yaşatmak için 1000 kişiye milli takım forması hediye etmek istiyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü Spor
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar? Spor
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Spor
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim Spor
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu Spor
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir Spor
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Şahan Gökbakar Çağatay Ulusoy Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Metin Oktay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Haziran Ak Parti
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım forması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 23:58:54. #1.14#
title