SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı - Spor
Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş, Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı

- Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısını hatırlatarak vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

05.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:15
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı

- Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısını hatırlatarak vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığıyla paylaştığı videoda, "Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda sahasında oynadığı 17 karşılaşmada da kaybetmedi ve ikinci kez şampiyon oldu. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek korona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu Spor
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Spor
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Spor
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Beşiktaş'tan izin çıktı! İşte ülkelerine gidecek yabancı oyuncular Spor
Beşiktaş'tan izin çıktı! İşte ülkelerine gidecek yabancı oyuncular
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Spor
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Spor
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra 'Evde kal' dedi
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Falcao, Al Hilal ile görüştü
Falcao, Al Hilal ile görüştü
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Wanda Nara'nın 'Icardi İtalya'ya dönmek istiyor' itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su İlaç Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 21:41:09. #1.14#
title