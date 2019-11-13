13.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:07

Bakan Kasapoğlu'ndan, Başkan Başdeğirmen'in projelerine destek sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Başkanımız güzel projeler hazırlamış, destek vermek, katkı sağlamak bizim boynumuzun borcu"

ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, şehre kazandırmak istedikleri Semt Spor Sahaları, Sporcu Yetiştirme Merkezi Projesi ve Gökkubbe Gençlik Parkı Projesi hakkında sunum yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Başkanımız güzel projeler hazırlamış. Isparta'mızın yarınları adına bu projelere destek vermek, katkı sağlamak, bunları geliştirmek bizim boynumuzun borcu. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek projelere destek sözü verdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılışını yapmak üzere kentte gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'ya sportif anlamda yapmak istedikleri ve hazırladıkları projeler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Başdeğirmen, Semt Spor Sahaları, Sporcu Yetiştirme Merkezi Projesi ve Gökkubbe Gençlik Parkı Projeleri hakkında, Bakan Kasapoğlu'na bilgiler verirken, ziyaret anısına Bakan Kasapoğlu'na gül ve gül ürünleri ile ahşaba işlenen gül ve lavanta tablosu takdim etti.

Kasapoğlu: "Gençlerimize, kadınlarımıza ve Isparta halkını güçlü kılmak üzere bir takım çalışmalarımız olacak"

Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin her bir karış toprağına hizmet etmenin bir şeref olduğunu ve Isparta'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Isparta'mızda gençlerimize, kadınlarımıza, Isparta halkına hem sportif anlamdaki yatırımlarımızı nasıl daha güçlü kılarız, hem gençlerimizin yarınları adına çalışmalarımızı daha nasıl yukarılara taşırız anlamında bugün burada bir takım çalışmalarımız olacak" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yeni seçilen bir başkan olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Belediyenin gençlik ve spor ile ilgili yatırımlarıyla alakalı bilgi aldıklarını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çalışmalara nasıl katkı sağlarız bunları çalışacağız" ifadesinde bulundu.

"Isparta, biten sportif tesisler açısından bakanlığımızın önem verdiği, yatırımlarıyla da bunu ortaya koyduğu bir şehrimiz"

'Gençliğimiz sadece yarınlarımız değil bugünlerimiz' diyen Bakan Kasapoğlu, "Isparta hem Davraz'daki tesisler hem burada devam eden, biten sportif tesisler açısından bakanlığımızın önem verdiği, yatırımlarıyla da bunu ortaya koyduğu bir şehrimiz" dedi. Her geçen gün bir adım ileri gitme felsefelerinin olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Buna hep birlikte şahit oluyoruz. Hem masada hem sahada kazanan bir Türkiye var" şeklinde konuştu.

"Bu güzel ve kutsal yolculukta birlikte omuz omuza yürüyeceğiz"

Sportif alanda da geçen günlerde pek çok alanda yakalanan başarıya hep birlikte şahit olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Hep birlikte gururlandık. Bu ülke, kutsal topraklar, ilelebet bu şanlı bayrak altında payidar olacak ve bizlerde bu güzel ve kutsal yolculukta birlikte omuz omuza yürüyeceğiz" ifadesinde bulundu.

Başdeğirmen: "Bağımlılıklarla alakalı mücadele içerisindeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Isparta'da ve belediyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizler yeni dönem belediyeyi teslim aldık. İnşallah sizlerle beraber Isparta'mıza en güzel hizmetleri yapmak istiyoruz. Bu hizmetlerimizin içerisinde bugünümüz, yarınımız, her şeyimiz olan çocuklarımızın da birçok taleplerini bakanlığımız bünyesinde bulunan hizmetlerle görmek istiyoruz" dedi.Zamanın en önemli konularından birisinin gençleri çok daha iyi yetiştirebilmek olduğuna değinen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Tüm Türkiye olarak bağımlılıklarla alakalı mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelenin en büyük ilacı da sizlere sunmuş olduğumuz dosyada olduğunu düşünüyoruz" görüşlerinde bulundu.

"Gençlerimizi elektronik bağımlılıktan, daha kötü bağımlılıklardan kurtarabilmek için bunlara ihtiyacımız var"

Isparta'ya ilişkin bazı konuları Kızılcahamam toplantısında Bakan Kasapoğlu'na ilettiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, semt sahalarına ilişkin yapılması istenen çalışmaları tamamladıklarını kaydetti. Başdeğirmen, "16 mahallemizde semt sahaları oluşturduk, projelerini sizlere sunuyoruz. Gençlerimizi elektronik bağımlılıktan, daha kötü bağımlılıklardan kurtarabilmek için bunlara ihtiyacımız var. Şehrimizin geleceği çocuklarımızı daha sağlıklı ve milli yetiştirebilmek için bu çalışmalarımızı ön plana almak zorunda olduğumuz düşüncesindeyiz. Sizlerde bu konuda bizlere yön verdiniz" dedi.

Güreş Alanına destek talebi

Gençleri altyapı yönünde yetiştirmek, şehrin spor dallarında daha etkin olmasını istediklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Burada sporcular yetiştirmek istiyoruz. Isparta'mıza sporcu yetiştirme merkezi kurmak istiyoruz. Yine önceki dönemde yapılan Gökkubbe Fuar Alanı bölgesi var. Buranın içerisinde de güreş alanı olarak yapılmış 8 bin kişilik tribünü bulunan yarım kalmış bir tesisimiz var. Bu tesisi sizlerle işbirliği içerisinde bitirmek hem de sizlerle, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle beraber etkin kullanabilmek için beraber çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Yılda bir günlük güreş müsabakaları için yapılmış bir alan. Biz bunu içerisine koyduğumuz farklı etkinlik alanlarıyla geliştirebileceğimiz düşüncesindeyiz. Bakanlarımız bizleri ziyaret ediyorlar, bu da bize güç veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi sıklıkla davet ediyor. İsteklerimizi iletiyoruz. Bu yönden de hem Cumhurbaşkanımıza, hem de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanlarımızın ziyaretlerinin ardından hemen geri dönüşlerin olması halkımızı da çok mutlu ediyor. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgiden ve bizleri ziyaretlerinizden dolayı çok mutluyuz, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Destek vermek boynumuzun borcu"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehir ve gençler için çalışmak istediğini, çok heyecanlı olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Bizde başkanımızı yalnız bırakmayacağız. Güzel projeler hazırlamış. Isparta'mızın yarınları adına bu projelere destek vermek katkı sağlamak bunları geliştirmek bizim boynumuzun borcu. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" görüşlerinde bulunarak hazırlanan projelere destek mesajı verdi.

Kaynak: İHA