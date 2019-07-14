Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birincilik elde eden Ayhancan Güven'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Ayhancan ile yaptığı telefon görüşmesinde, sporcunun kazandığı önemli başarıdan duyduğu mutluluğu ileterek, başarılarının devamını diledi.

Kasapoğlu, ayrıca yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silverstone Pisti'nde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birinci olan milli sporcumuz Ayhancan Güven'i yürekten kutluyorum. Şampiyona tarihinde, ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olma başarısını da gösteren Ayhancan'ın bu başarısı ile millet olarak gururlandık. Genç sporcularımızın elde ettiği her başarı gibi, bu başarı da bizler için çok değerli. Milli sporcumuzun, önümüzdeki yarışlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA