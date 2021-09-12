Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret - Haberler
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kentte 11 Ağustos'ta 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın düşmesi sonucu sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. İlçede hayat normale dönerken, ekipler sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Sel bölgesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayancık'ta kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısına katıldı. Bölgede yürütülen çalışmalar ile ilgili Vali Erol Karaömeroğlu ile yetkililerden bilgi aldı. Kasapoğlu, Ayancık Gençlik Merkezi ile diğer bölgelerde de incelemeler yaptı, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kasapoğlu, daha sonra Vali Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ile birlikte selin vurduğu Babaçay köyünde yakınlarını kaybeden Karadeniz ailesini ziyaret etti.


Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

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Haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret - Haberler
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