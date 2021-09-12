Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık'a ziyaret

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kentte 11 Ağustos'ta 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın düşmesi sonucu sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. İlçede hayat normale dönerken, ekipler sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor.